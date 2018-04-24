За долги по заработной плате перед судом предстанет гендиректор предприятия в Приморье

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, обвиняемого в невыплате заработной платы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором ООО «Технопласт», в период времени с августа 2017 года по январь 2018 года не выплачивал заработную плату 16 работникам своего предприятия.

Образовавшаяся перед ними задолженность составила более 1,6 миллиона рублей. При этом у предприятия имелись денежные средства в размере, достаточном для погашения долга по оплате труда, однако они были направлены на иные нужды.