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За долги по заработной плате перед судом предстанет гендиректор предприятия в Приморье
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За долги по заработной плате перед судом предстанет гендиректор предприятия в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, обвиняемого в невыплате заработной платы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором ООО «Технопласт», в период времени с августа 2017 года по январь 2018 года не выплачивал заработную плату 16 работникам своего предприятия.
Образовавшаяся перед ними задолженность составила более 1,6 миллиона рублей. При этом у предприятия имелись денежные средства в размере, достаточном для погашения долга по оплате труда, однако они были направлены на иные нужды.
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