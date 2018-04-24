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27-летний житель города Кирова распространял в сети экстремистские материалы: возбуждено уголовное дело
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27-летний житель города Кирова распространял в сети экстремистские материалы: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении жителя города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По версии следствия, с января по сентябрь 2017 года 27-летний житель города Кирова посредством сети Интернет, то есть публично, в одной из социальной сетей размещал высказывания и изображения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе.
«В настоящее время по уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В случае доказанности вины молодому человеку грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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