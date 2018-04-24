27-летний житель города Кирова распространял в сети экстремистские материалы: возбуждено уголовное дело

По версии следствия, с января по сентябрь 2017 года 27-летний житель города Кирова посредством сети Интернет, то есть публично, в одной из социальной сетей размещал высказывания и изображения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе.

«В настоящее время по уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В случае доказанности вины молодому человеку грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.

Фото — СУ СКР по Кировской области