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В Кемерово подростки задержали грабителя, напавшего на женщину
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В Кемерово подростки задержали грабителя, напавшего на женщину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Пятеро подростков в Кемерово задержали грабителя, который напал в лифте на женщину, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, неизвестный напал на 55-летнюю кемеровчанку в кабине лифта, забрал женскую сумочку, в которой находились ключи от квартиры, мобильный телефон и кошелек с деньгами, после чего пытался скрыться.
Полицейские оперативно прибыли на место преступления, однако налетчика уже задержали пятеро подростков. Ребята гуляли во дворе и увидели, как из подъезда дома выбежал мужчина с женской сумкой в руках. Следом за ним появилась женщина, которая звала на помощь.
"Несовершеннолетние Вячеслав Лагуткин, Владислав Денисов, Дмитрий Нечаев, Михаил Карасев и Максим Юрченко догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции", — рассказала Волк.
Ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «грабеж». Похищенное имущество вернули законной владелице.
В настоящее время руководством управления МВД России по городу Кемерово решается вопрос о поощрении юных борцов с преступностью.
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