В Кемерово подростки задержали грабителя, напавшего на женщину

По данным ведомства, неизвестный напал на 55-летнюю кемеровчанку в кабине лифта, забрал женскую сумочку, в которой находились ключи от квартиры, мобильный телефон и кошелек с деньгами, после чего пытался скрыться.

Полицейские оперативно прибыли на место преступления, однако налетчика уже задержали пятеро подростков. Ребята гуляли во дворе и увидели, как из подъезда дома выбежал мужчина с женской сумкой в руках. Следом за ним появилась женщина, которая звала на помощь.

Ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «грабеж». Похищенное имущество вернули законной владелице.

В настоящее время руководством управления МВД России по городу Кемерово решается вопрос о поощрении юных борцов с преступностью.