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В Кемерове наградили подростков, которые помогли задержать грабителя
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В Кемерове наградили подростков, которые помогли задержать грабителя 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Пять юных кемеровчан помогли полиции задержать грабителя, который напал на женщину в лифте.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчина напал на 55-летнюю женщину в лифте одного из домов Рудничного района. Злоумышленник ударил женщину и забрал у неё сумочку с телефоном, кошельком с деньгами и ключами от квартиры.
Как раз в это время пятеро подростков гуляли во дворе дома. Они увидели мужчину, который выбежал из подъезда с женской сумкой в руках, и женщину, которая звала на помощь. Ребята смогли догнать злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.
Полицейские установили личность грабителя, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Отличившихся ребят поблагодарил полковник полиции Владимир Шкурко и отметил, что их поступком может гордиться любой мужчина.
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