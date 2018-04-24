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В Самаре вступил в силу приговор подполковнику полиции, вымогавшему деньги
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В Самаре вступил в силу приговор подполковнику полиции, вымогавшему деньги 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении сотрудника ОЛРР по г. Самаре и Волжскому району УФСВНГ России по Самарской области подполковника полиции Артура Чепурнова, сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.
Сведения о том, что сотрудник ОЛРР по г. Самаре и Волжскому району УФСВНГ России по Самарской области подполковник полиции Артур Чепурнов вымогает деньги у жителей Самары за перерегистрацию гражданского оружия под угрозой привлечения к административной ответственности и изъятия оружия, были получены УФСБ России по Самарской области в сентябре 2017 года.
В ходе дальнейшей работы данная информация подтвердилась. В сентябре 2017 года Артур Чепурнов потребовал от жителя Самары 25 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение охотничьего и травматического оружия, сообщив последнему, что совершенное административное правонарушение влечет отчуждение гражданского оружия, крупный штраф и административный арест на 15 суток.
27 сентября 2017 года в ходе оперативного эксперимента Чепурнов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России при получении 16 тысяч рублей.
28 сентября 2017 года материалы ОРД переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения поверки и принятия процессуального решения.
04 октября 2017 года СУ СК России по Самарской области в отношении Артура Чепурнова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)» УК РФ.
13 февраля 2018 года суд Железнодорожного района Самары признал Артура Чепурнова виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на государственной службе и штрафом в размере 210 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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