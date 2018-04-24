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Краснодарскую пенсионерку подозревают в убийстве сожителя ножом
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Краснодарскую пенсионерку подозревают в убийстве сожителя ножом 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что сожители проживали в садоводческом товариществе «Орбита», и между ними систематически происходили конфликты на бытовой почве. Известно, что 53-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
По версии следствия, 23 апреля 2018 года между ними в очередной раз возникла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить побои оппонентке. Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область шеи. Пострадавший скончался на месте. Осознав случившееся, пенсионерка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников полиции.
66-летняя подозреваемая задержана, она будет заключена под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
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