Краснодарскую пенсионерку подозревают в убийстве сожителя ножом 

Установлено, что сожители проживали в садоводческом товариществе «Орбита», и между ними систематически происходили конфликты на бытовой почве. Известно, что 53-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
По версии следствия, 23 апреля 2018 года между ними в очередной раз возникла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить побои оппонентке. Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область шеи. Пострадавший скончался на месте. Осознав случившееся, пенсионерка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников полиции.
66-летняя подозреваемая задержана, она будет заключена под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.