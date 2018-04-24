Краснодарскую пенсионерку подозревают в убийстве сожителя ножом

Установлено, что сожители проживали в садоводческом товариществе «Орбита», и между ними систематически происходили конфликты на бытовой почве. Известно, что 53-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

По версии следствия, 23 апреля 2018 года между ними в очередной раз возникла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить побои оппонентке. Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область шеи. Пострадавший скончался на месте. Осознав случившееся, пенсионерка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников полиции.