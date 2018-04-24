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Дальневосточная таможня в первом квартале 2018 года выявила 123 преступления
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Дальневосточная таможня в первом квартале 2018 года выявила 123 преступления 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
123 уголовных дела возбудили за первые три месяца 2018 года таможни Дальнего Востока. Половина из них (61 дело) — по фактам контрабанды стратегически важных товаров на сумму 312 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной оперативной таможни.
В первом квартале 2018 года возбуждено 14 уголовных дел по фактам контрабанды наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ, изъято более 900 граммов запрещенных и опасных препаратов: марихуаны, гашиша, синтетических наркотиков, анаболических стероидов и др.
Выявлено 32 преступления, связанных с невозвращением и незаконным переводом за границу иностранной и российской валюты на общую сумму порядка трех миллиардов рублей. Возбуждено 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 93 миллиона рублей.
Таможнями Дальнего Востока за три месяца 2018 года возбуждено более двух тысяч дел об административных правонарушениях.
По административным делам назначено наказаний на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
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