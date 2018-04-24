Мужчина обратился в полицию из-за кражи растворосмесителя у его жены в НАО

Полиция устанавливает обстоятельства похищения со строительного объекта в Новомосковском административном округе столицы растворосмесителя. Как рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу, кража была зафиксирована в минувшие выходные. «В полицию обратился 52-летний заявитель, который сообщил, что неизвестное лицо похитило растворосмеситель BRINKMANN DC 260/45, принадлежащий его супруге, со строительного объекта в дер. Ликово. Сумма ущерба — 850 тыс. руб.», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.