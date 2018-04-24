Полицейские пресекли в Воронеже деятельность нарколаборатории и задержали подозреваемых

Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей в возрасте 23 и 38 лет, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте синтетических наркотиков.

Установлено, что младший из подозреваемых приобрел в сети Интернет поддельный паспорт и изучил методику изготовления наркотических средств. На поддельные документы он приобрел необходимые компоненты наркотических средств находящихся в легальном обороте. С их помощью в арендованном гаражном боксе в Коминтерновском районе г. Воронежа он оборудовал нарколабораторию, где занимался изготовлением наркотиков с января по апрель текущего года. Его подельник осуществлял расфасовку и оборудование тайников-закладок для последующей реализации. В день он оборудовал порядка 50-60 тайников. Реализация наркотических средств осуществлялась ими посредством сети Интернет.

В ходе обыска полицейскими обнаружено и изъято более 100 граммов синтетического наркотика и около 10 килограммов его прекурсоров, оборудование для производства наркотиков, сим-карты и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.