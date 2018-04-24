СК РФ возбудил еще два дела по факту обстрелов мирных жителей в Донбассе

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела после обстрелов в Донецкой народной республике мирных жителей, в результате чего пострадали четыре человека и один погиб. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказала она.

19 апреля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели снайперский обстрел по территории между контрольно-пропускным пунктом самопровозглашенной Донецкой народной республики «Александровка» и КПП, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Марьинка. В результате обстрела были ранены две женщины и один мужчина, которые намеревались попасть на территорию ДНР. 22 апреля украинские военнослужащие произвели прицельные обстрелы из артиллерийских видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки . Один мирный житель получил ранения, еще один погиб.

"Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней", — подчеркнула представитель СК.