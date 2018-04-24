В Надыме женщина до смерти избила сожителя

Надыме местную жительницу подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие установило, что преступление она совершила 20 апреля. Сожители поссорились из-за того, что женщина часто выпивает. В ответ на замечание сожителя, 44-летняя подозреваемая схватила его за одежду и кинула на пол. Затем избила его ногами по голове и грудной клетке. От полученных внутренних повреждений 47-летний потерпевший скончался 21 апреля.

Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Подозреваемая раскаялась и дала чистосердечные показания, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается.