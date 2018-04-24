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Дело о фальсификации продукции «Татспиртпрома» будут пересматривать
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Дело о фальсификации продукции «Татспиртпрома» будут пересматривать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд Татарстана отправил на пересмотр дело о фальсификации продукции компании «Татспиртпром», фигурантами которого стали Александр Мамшев и Ян Ахметшин. Московский районный суд Казани ранее приговорил их к двум годам колонии за фальсификацию алкоголя, пишет «Коммерсант»
При этом они должны будут заплатить около миллиона рублей: эту сумму рассчитал сам «Татспиртпром», как правообладатель товарного знака. Напомним, компания — монополист в производстве алкогольной продукции в республике. Была создана в 1997 году, контролируется правительством региона.
Изучив материалы дела, Верховный суд принял решение отправить его на пересмотр, не согласившись с суммой компенсации.
Подпольное производство фальсификата под брендом «Татспиртпрома» обнаружили в 2016 году в одном из гаражных кооперативов. Полиция изъяла бутылки с этикетками водки «ГрафЛедофф».
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