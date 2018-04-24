Дело о фальсификации продукции «Татспиртпрома» будут пересматривать

Верховный суд Татарстана отправил на пересмотр дело о фальсификации продукции компании «Татспиртпром», фигурантами которого стали Александр Мамшев и Ян Ахметшин. Московский районный суд Казани ранее приговорил их к двум годам колонии за фальсификацию алкоголя, пишет «Коммерсант»

При этом они должны будут заплатить около миллиона рублей: эту сумму рассчитал сам «Татспиртпром», как правообладатель товарного знака. Напомним, компания — монополист в производстве алкогольной продукции в республике. Была создана в 1997 году, контролируется правительством региона.

Изучив материалы дела, Верховный суд принял решение отправить его на пересмотр, не согласившись с суммой компенсации.

Подпольное производство фальсификата под брендом «Татспиртпрома» обнаружили в 2016 году в одном из гаражных кооперативов. Полиция изъяла бутылки с этикетками водки «ГрафЛедофф».