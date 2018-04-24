Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве более 1,3 млн руб.

Полиция в Красногорске задержала 38-летнего уроженца Новосибирской области , подозреваемого в вымогательстве. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник угрожал насилием и требовал у 31-летнего предпринимателя более 1,3 млн руб. в счет несуществующего долга.

«В помещении кафе в Красногорске, при передаче части от вымогаемой суммы в более чем 1,3 млн руб., сотрудники полиции задержали 38-летнего уроженца Новосибирской области», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).