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Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве более 1,3 млн руб.
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Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве более 1,3 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Полиция в Красногорске задержала 38-летнего уроженца Новосибирской области, подозреваемого в вымогательстве. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник угрожал насилием и требовал у 31-летнего предпринимателя более 1,3 млн руб. в счет несуществующего долга.
«В помещении кафе в Красногорске, при передаче части от вымогаемой суммы в более чем 1,3 млн руб., сотрудники полиции задержали 38-летнего уроженца Новосибирской области», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
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