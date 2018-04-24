Омич получил условный срок за скачанную пиратскую программу

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Омском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины. Его признали виновным в незаконном использовании объектов авторского права.

Суд установил, что мужчина в июне 2017 года скачал пиратскую версию программы «Компас-3D V-16». Позже он за 500 рублей установил другу эту программу. Правообладателем программы является ООО «АСКОН-Системы проектирования». Мужчина причинил ущерб компании на сумму около 1,2 млн рублей.

Суд вынес наказание злоумышленнику в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.