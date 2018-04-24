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Пенсионерка перерезала шею своему сожителю в Краснодаре
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Пенсионерка перерезала шею своему сожителю в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Жительница Краснодара подозревается в убийстве своего 53‐летнего сожителя. Об этом сообщил СК РФ по Краснодарскому краю.
Гражданские супруги жили вместе в одном из домов садоводческого товарищества «Орбита». У них были частые ссоры, а мужчина любил злоупотребить алкоголем.
23 апреля между пьяным мужем и женой в очередной раз возникла ссора. Супруг начал избивать
66-летнюю
пенсионерку. Она разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им в шею обидчику. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Подозреваемую задержали. Сейчас ведется следствие.
Внуку, убившему бабушку ходунками, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина проживал с  80-летней
пенсионеркой. Между ними происходили частые бытовые ссоры. Четыре года назад его выселили по решению суда за постоянные нарушения прав пенсионерки.
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