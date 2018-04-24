ВС РФ предложил чаще снижать подсудимым тяжесть преступления

Всем известно, что преступления бывают разные по тяжести. Но юристы при этом знают массу нюансов, из-за которых одно и то же преступление можно засчитать и как тяжкое, и как не очень. Все зависит от конкретных обстоятельств. Для того чтобы суд мог применить гуманную меру, в деле должны фигурировать одно или нескольких смягчающих обстоятельств и отсутствовать отягчающие.

"Институт изменения категории преступления с учетом фактических обстоятельств дела существует в нашем законодательстве уже шесть лет, но применяют его достаточно редко, — сказала на заседании пленума судья Верховного суда России Татьяна Ермолаева. — Так, в 2016 году было принято всего 2060 решений о снижении категории, в 2017 году — 1851. Это всего полпроцента от числа осужденных".

По ее словам, как показал анализ судебной практики, суды могут неполно обосновывать решения или отказывать в возможности сменить категорию с формулировкой «оснований не усматривается».

Один из принципиальных вопросов: можно ли будет прекращать дело, если снизить тяжесть обвинений?

Пленум хочет изменить эту ситуацию и рекомендует судам в каждом случае проверять возможность применения ч. 6 ст. 15 УК, потому что реальная опасность конкретного преступления не всегда совпадает с его законодательной категорией.

"Изменение категории преступления позволяет судам в каждом случае индивидуально подходить к назначению наказания и учитывать все особенности дела, — сказал «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Когда категория снижается на менее тяжкую, соответственно, это влияет на размер наказания. Подготовленные разъяснения Верховного суда направлены на совершенствование практики".

Один из дискуссионных вопросов: получат ли право подсудимые со смягчающими обстоятельствами, чьи преступления будут переведены в разряд нетяжких, на прекращение дел? Надо пояснить: по новым правилам, если человек впервые совершил нетяжкое преступление и возместил ущерб, его дело может быть прекращено. Человеку назначат судебный штраф, но судимости у него не будет. Но если человек изначально обвинялся в тяжком преступлении, а потом в силу смягчающих обстоятельств ему понизили тяжесть, как быть? Вчера мнения по этому вопросу разделились.

Но в целом все собравшиеся поддержали основные положения проекта. Поскольку некоторые вопросы еще остались, документ был отправлен на доработку.