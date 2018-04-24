Ещё
Из магазина на улице Замшина полиция ушла с контрафактной одеждой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу выдвинул обвинение США
Шойгу выдвинул обвинение США

Из магазина на улице Замшина полиция ушла с контрафактной одеждой 

Интересант 1 час назад
Признаки контрафактности обнаружили на одежде и обуви, маркированной товарными знаками популярных западных брендов, петербургские правоохранители при проведении оперативных мероприятий в одном из магазинов Калининского района.
Как стало известно, в ходе проверки торговой точки на улице Замшина, 27 сотрудники 2-го отдела Центра организации применения административного законодательства петербургского главка МВД РФ изъяли 68 единиц продукции.
«Возбуждено об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров)», — сообщили сегодня в пресс-службе петербургского главка МВД.
Интересант: последние новости
В Болонье воры обчистили дом бывшего премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии Романо Проди Заместитель главврача Александровской больницы в Петербурге «удостоена» уголовного дела за приписки по страховкам Следственный комитет: При пожаре в кемеровской «Зимней вишне» погибли 60 человек
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины270
Что Россия проиграла в Армении110
Кремль готовит суперманевр496
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма50
Шойгу выдвинул обвинение США38
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение