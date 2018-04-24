Из магазина на улице Замшина полиция ушла с контрафактной одеждой

Признаки контрафактности обнаружили на одежде и обуви, маркированной товарными знаками популярных западных брендов, петербургские правоохранители при проведении оперативных мероприятий в одном из магазинов Калининского района. Как стало известно, в ходе проверки торговой точки на улице Замшина, 27 сотрудники 2-го отдела Центра организации применения административного законодательства петербургского главка МВД РФ изъяли 68 единиц продукции. «Возбуждено об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров)», — сообщили сегодня в пресс-службе петербургского главка МВД.