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У оренбурженки при покупке жилья похитили почти 1,4 млн рублей
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У оренбурженки при покупке жилья похитили почти 1,4 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В полицию обратилась 53-летняя жительница Оренбурга с заявлением о мошенничестве при покупке жилья.
По сообщению областного УМВД, в ходе предварительного расследования полицейские установили, что 6 лет назад потерпевшая купила жилье через менеджера по оформлению недвижимости, которая оказалась мошенницей. Под предлогом сделки она похитила у потерпевшей почти 1,4 млн рублей. После задержания сотрудниками полиции правонарушительница созналась в содеянном.
По признакам преступления следователь Центрального района возбудил в отношении недобросовестного агента недвижимости уголовное дело. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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