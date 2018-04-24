У оренбурженки при покупке жилья похитили почти 1,4 млн рублей

В полицию обратилась 53-летняя жительница Оренбурга с заявлением о мошенничестве при покупке жилья. По сообщению областного УМВД , в ходе предварительного расследования полицейские установили, что 6 лет назад потерпевшая купила жилье через менеджера по оформлению недвижимости, которая оказалась мошенницей. Под предлогом сделки она похитила у потерпевшей почти 1,4 млн рублей. После задержания сотрудниками полиции правонарушительница созналась в содеянном. По признакам преступления следователь Центрального района возбудил в отношении недобросовестного агента недвижимости уголовное дело. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.