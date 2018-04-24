В Москве осуждены экс-омоновцы, ограбившие пассажира на 20 млн рублей в аэропорту Внуково (ВИДЕО)

Суд вынес приговор двум уже бывшим стражам порядка из элитного подразделения, которые вместе с сообщниками занялись грабежами и нападениями на авиапассажиров. При первом же нападении

преступникам удалось завладеть десятками миллионов рублей в аэропорту Внуково . Видео с дерзким ограблением, совершенным на глазах у прохожих, опубликовано СК РФ

официальный сайт

СК РФ.

Свою вину осужденные не признали.

Как следует из обвинительных материалов, в 2014 году фигуранты дела, совместно с другими соучастниками, осужденными ранее, объединились в банду с целью совершения разбойных нападений.

"В распоряжении обвиняемых находились автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты различных модификаций, боеприпасы, бронежилеты, рации, специальное снаряжение, автомобили Bentley, Infiniti и другие дорогостоящие транспортные средства", — говорится в пресс-релизе.

23 июня 2014 года на джипе BMW с тонированными стеклами и поддельными номерами преступники, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов и в масках на лицах совершили разбойное нападение в аэропорту Внуково на перевозившего крупную сумму денег пассажира. В итоге у перевозчика, прилетевшего из Нижнекамска , было похищено 20 миллионов рублей.

Ограбление было совершено прямо под камерами наблюдения. А снятое видео опубликовано СК РФ. На кадрах видно, что злоумышленники напали на потерпевшего прямо у входа в здание аэропорта, на глазах у десятка прохожих. Грабители повалили жертву на землю, вырвали из его рук большую сумку и скрылись на автомобиле. Нападение было совершено в тот момент, когда потерпевший собирался садиться в машину. Вероятно, грабители заранее знали о перемещениях перевозчика и времени его прилета в Москву

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Следователи также проверяли версию об инсценировке нападения потерпевшим, но это предположение не подтвердилось.

"Через некоторое время указанная группа преступников намеревалась совершить еще одно разбойное нападение, однако в период его подготовки обвиняемые были задержаны", — добавили в СК РФ.

Задержанных проверили и на причастность к ограблению, совершенному в ноябре 2013 года в Шереметьево . Тогда у пассажира, прилетевшего из Стамбула , вооруженные люди в масках отобрали 2,7 миллиона долларов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 162 ("Приготовление к разбою"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), ч. 2 ст. 326 ("Использование заведомо подложного государственного регистрационного знака транспортного средства"), ч. 1, 3 ст. 222 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ

Добавим, что двое соучастников ограбления работали в ОМОН транспортной полиции. Вероятно, их уволили задним числом.

Телеграм-канал

СК РФ пишет о них как о бывших бойцах ОМОН.

Между тем в октябре 2014 года стало известно об увольнении и бывших руководителей подозреваемых. Своих должностей лишились командир ОМОН на железнодорожном транспорте управления на транспорте МВД по ЦФО и его заместитель. Также были уволены начальник полиции управления на транспорте МВД по ЦФО и командир взвода ОМОН на железнодорожном транспорте, в котором служили подозреваемые.

Помощнику командира отряда по кадрам ОМОН на ЖТ и командиру роты было объявлено о неполном служебном соответствии.

Сотрудники МВД долгие годы промышляли ограблениями во Внуково

Еще одну группировку силовиков-грабителей, действовавшую во Внуково,

обезвредили

в 2009 году. Тогда сообщалось о задержании трех сотрудников Московского управления МВД на воздушном и водном транспорте, в том числе начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

По версии следователей, обвиняемые, являясь должностными лицами и незаконно используя служебные полномочия, 17 сентября 2008 года в аэропорту Внуково задержали сотрудников частного охранного предприятия «Карат», перевозивших денежные средства в сумме более 300 миллионов рублей из Дагестана в Москву. Милиционеры под предлогом проверки законности происхождения денежных средств составили акт досмотра. Затем они подменили несколько листов указанного документа, снизив перевозимую сумму на 23 миллиона 158 тысяч рублей, которую похитили.

Как ранее сообщалось, деньги были доставлены авиарейсом из Махачкалы в Москву и принадлежали группе бизнесменов. Известно, что часть изъятых средств — 66 миллионов 150 тысяч рублей — принадлежала владельцу ювелирных магазинов ООО «Галерея ЮМ» Асельдеру Гитинову, который на эти деньги намеревался купить участок в Подмосковье . Чтобы предотвратить срыв сделки, 19 сентября из Махачкалы в Москву переправили еще 30 миллионов рублей, однако и эта сумма не дошла до адресата.

По данным следствия, вторую партию денег перехватили сотрудники линейного отдела внутренних дел в аэропорту «Внуково», которые действовали по поручению арестованных милиционеров. Стражи порядка задержали представителей частного охранного предприятия и изъяли бывшую при них крупную денежную сумму. После этого обвиняемые прибыли в здание отдела милиции и забрали изъятые деньги в сумме 8 миллионов 103 тысячи рублей.

С целью сокрытия преступления они изготовили подложный документ, который приобщили к материалу проводимой проверки.

Впрочем, после поимки милиционеров-грабителей безопаснее во Внуково не стало. В марте 2009 года неизвестные преступники

действовали не менее дерзко, чем банда милиционеров. Причем злоумышленники продемонстрировали навыки работы в спецслужбах, похитив в очередной раз у дагестанского бизнесмена «грязный» миллион долларов.

19 марта грабители с автоматами отняли сумку с 43 миллионами рублей у предпринимателя прямо на VIP-стоянке аэропорта «Внуково-1», практически на глазах у милиционеров и охранников. Совершив задуманное, преступники молниеносно скрылись на престижной иномарке с проблесковыми маячками и поддельными спецномерами автомашины тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова

Ограбление оказалось заснято на камеры видеонаблюдения. Вся операция заняла у налетчиков несколько секунд, но до этого они преспокойно ждали жертв 15 минут. За это время никто даже не поинтересовался, что делает посторонняя машина в аэропорту.

Видимо, злоумышленники продумали все до мелочей. Благодаря «крутому» номерному знаку А362МР 97 RUS им удалось сначала заехать на летное поле аэропорта, а затем так же беспрепятственно скрыться.

Четко спланированные преступниками события развивались как в кино. Каждое действие было продумано буквально до секунд. А место ограбления было просчитано до сантиметра. Бандиты выбрали крохотный пятачок в 2 метра, который не попадает в объективы камер.

Заехать на территорию аэропорта грабителям удалось на удивление просто. В 12:20:20 на территорию «Внуково-1», согласно своему распорядку, въезжает инкассаторский броневик. Сразу же следом за ним движется черная Audi А8 с мигалкой — точь-в-точь как у Юрия Лужкова, а позади нее едет начальник полетов на служебной машине. Он оказался рядом по случайному стечению обстоятельств и даже не подозревал, что в правительственной иномарке впереди него едут преступники.

Через 19 секунд Audi отделяется от двух других авто. Инкассаторский броневик едет к зданию терминала. А служебная легковушка высаживает начальника и паркуется на стоянке.

Грабители на представительском авто останавливаются так, чтобы в их поле зрения оказался выезд с летного поля и выход из VIP-терминала на случай, если жертва решит пойти пешком. Дальше преступники ждут четко определенного времени, когда появится курьер с деньгами. За эти 15 минут ожидания рядом с машиной с номерами А362МР 97 проходит множество людей, проезжает несколько автомобилей и автобусов. В 5 метрах от авто стоит «бдительная» охрана терминала, но никто даже не подходит к машине. Никто и подумать не мог, что в салоне сидят грабители, вооруженные автоматами.

В 12:35:02 с летного поля выезжает микроавтобус с пассажирами VIP-класса. Через 3 секунды иномарка с бандитами трогается с места, едет навстречу автобусу и преграждает ему дорогу. При этом в объектив камеры попадает лишь кусочек корпуса микроавтобуса. Видно, что он остановился, но бандиты просчитали все так, чтобы самим не оказаться в поле зрения.

Четверо человек в камуфляжной форме, вооруженные автоматами, выскочили из иномарки. Налетчики ворвались в салон и положили всех, кто в нем находился, лицом вниз. Затем бандиты забрали у одного из пассажиров портфель, запрыгнули в машину и скрылись. На все это им понадобилось лишь 47 секунд. Еще одна охранница, наблюдавшая за ограблением, поспешила закрыться в своей будке.

В следующий момент камера фиксирует, как преступники вылетают из ворот «Внуково-1» на бешеной скорости.

Почти сразу в районе аэропорта был объявлен план «Перехват», но это оказалось бесполезным. По словам источников, близких к следствию, к нападению могли быть причастны бывшие сотрудники спецслужб. Об этом говорит и то, какой фальшивый номер они установили на авто.

Жертвой преступников оказался 35-летний директор дагестанской фирмы «Аудит-плюс» Каримла Магомедов. Мужчина прилетел из Махачкалы, чтобы обменять «грязный» миллион долларов, собранный у нескольких дельцов, на рубли.

В 2012 году у пассажира из Самары в аэропорту Внуково отняли 75 миллионов рублей. Правда, вскоре пострадавший изменил показания, заявив, что никакого ограбления не было. А в полиции решили, что преступники похитили

только миллион

рублей.