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Омоновцы, ограбившие пассажира во Внуково на 20 млн рублей, получили от 4,5 до 13 лет тюрьмы
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Омоновцы, ограбившие пассажира во Внуково на 20 млн рублей, получили от 4,5 до 13 лет тюрьмы 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Суд поставил точку в громком ограблении, которое произошло в московском аэропорту «Внуково» в 2014 году. Как сообщает «День. Онлайн», у пассажира, который прилетел из Нижнекамска неизвестные отобрали сумку с 20 млн рублей. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к ряду аналогичных нападений имеет отношение целая группировка из девяти человек. Двое из них — бывшие стражи порядка из элитного подразделения. При нападениях они использовали форму сотрудников правоохранительных органов. Всех преступников задержали во время подготовки к следующему такому же преступления.
«Семеро нападавших на перевозчиков денег в аэропорту Внуково приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 13 лет. В преступную группу, в числе прочих, входили двое бывших сотрудников ОМОН транспортной полиции», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Сами злоумышленники своей вины не признали.
Ранее «СП» сообщала, что в Башкирии мужчина заказал киллеру собственную мать и получил убийство сестры в качестве «бонуса».
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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