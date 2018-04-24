Курганец убил приятеля вафельницей

Преступление было совершено в ночь на 13 февраля. Двое друзей выпивали. Спустя некоторое время хозяин начал выпроваживать собутыльника. А гость уходить не торопился. Тогда обвиняемый ударил приятеля по голове металлической вафельницей, а затем 7 раз пырнул его ножом.

Опомнившись, нападавший немедленно вызвал полицейских и врачей. Однако спасти потерпевшего не удалось.