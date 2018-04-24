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Курганец убил приятеля вафельницей
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Шойгу выдвинул обвинение США

Курганец убил приятеля вафельницей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Петуховского района. Он обвиняется в убийстве приятеля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Преступление было совершено в ночь на 13 февраля. Двое друзей выпивали. Спустя некоторое время хозяин начал выпроваживать собутыльника. А гость уходить не торопился. Тогда обвиняемый ударил приятеля по голове металлической вафельницей, а затем 7 раз пырнул его ножом.
Опомнившись, нападавший немедленно вызвал полицейских и врачей. Однако спасти потерпевшего не удалось.
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