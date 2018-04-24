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Жителю Самарской области предъявлено обвинение в шести эпизодах краж чужого имущества
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Жителю Самарской области предъявлено обвинение в шести эпизодах краж чужого имущества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Как следует из материалов уголовного дела, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года местный житель 1999 года рождения совершил 6 эпизодов хищения бытовой техники, электроинструментов, автомобильных колес из дачных и строящихся домов, а также из гаража в с. Водино Красноярского района.
По версии следствия, подозреваемый в ночное время проникал в жилища и помещения через окна, которые разбивал кирпичом или другими подручными предметами. В гараж он пробрался через открытые створки ворот.
Общий ущерб от противоправных действий молодого человека составил более 180 000 рублей. Как выяснили сотрудники полиции, похищенное имущество обвиняемый сбыл своему приятелю, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В ходе проведения оперативных мероприятий похищенные предметы полицейские обнаружили в гараже знакомого обвиняемого. В настоящее время они изъяты и возвращены владельцам.
По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее злоумышленник был судим за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время по данному уголовному делу проходят судебные заседания.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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