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В Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже строительных материалов
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В Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже строительных материалов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району обратился местный житель с заявлением о краже строительных материалов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался местный житель, 1983 года рождения.
По предварительным данным, мужчина проник в нежилое помещение, откуда похитил различные строительные материалы: плинтусы, стеновые панели, кафельную плитку, светильники. Ущерб, причиненный преступной деятельностью, составил более 240 тысяч рублей.
Часть похищенного имущества изъята и в скором времени будет передана законному владельцу.
Следственными отделом ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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