Столичная полиция задержала кассира по подозрению в краже более 7 млн руб. из сейфа организации 

Оперативники задержали 65-летнюю женщину по подозрению в краже 7 млн руб. из сейфа одной из столичных фирм, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу, не уточняя название организации.
«В полицию поступило заявление о краже от руководителя коммерческой организации на ул. Нижегородская. Он рассказал, что обнаружил пропажу денежных средств из сейфа учреждения во время ревизии. Сумма материального ущерба составила более 7 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка, которая работала кассиром в этой фирме. Женщина похитила денежные средства и потратила их по собственному усмотрению», — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража). Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.