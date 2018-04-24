Столичная полиция задержала кассира по подозрению в краже более 7 млн руб. из сейфа организации

«В полицию поступило заявление о краже от руководителя коммерческой организации на ул. Нижегородская. Он рассказал, что обнаружил пропажу денежных средств из сейфа учреждения во время ревизии. Сумма материального ущерба составила более 7 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка, которая работала кассиром в этой фирме. Женщина похитила денежные средства и потратила их по собственному усмотрению», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража). Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.