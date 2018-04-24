В отношении руководителя управляющей компании города Кстова возбуждено уголовное дело за долги по теплоэнергии 

В апреле 2018 года Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по Нижегородской области в отношении бывшего директора одной из крупных управляющих компаний города Кстова ООО «Альфа» Байдукова В. А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями»). Байдуков В. А. путем обмана и злоупотребления доверием умышленно нарушал условия оплаты по договорам теплоснабжения.
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству в период с января 2015 года по июнь 2015 года Байдуков, являясь руководителем управляющей компании (УК) ООО «Альфа», перечислял денежные средства, поступавшие от жителей многоквартирных домов в счет оплаты коммунальных услуг по отоплению и ГВС, на иные цели, связанные с деятельностью данной компании, а также для оплаты взносов по личному кредиту. Тем самым бывший руководитель управляющей компании города Кстова причинил имущественный ущерб ресурсоснабжающей организации, ПАО «Т Плюс», на сумму не менее 460 тысяч рублей. «Противоправные действия недобросовестных руководителей управляющих компаний, которые собирают с жителей плату за отопление и горячую воду и используют эти средства для иных целей, вызывают серьезные опасения. Мы намерены продолжить работу с данной категорией должников, используя все методы, предусмотренные действующим законодательством. Жителям многоквартирных домов настоятельно рекомендуем также контролировали деятельность выбранных ими управляющих компаний и ТСЖ», — подчеркнул директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
В 2017-2018 гг. по заявлениям компании ПАО «Т Плюс» в г. Дзержинске возбуждены три уголовных дела в отношении недобросовестных руководителей УК и ТСЖ.