Нижегородского депутата подозревают в трате денег жильцов домов

"В 2015 году подозреваемый, являясь руководителем крупной управляющей компании «Альфа», перечислял денежные средства, поступавшие за оплату ЖКУ от жителей многоквартирных домов Кстова, на цели, не связанные с деятельностью данной компании, а также для оплаты взносов по личному кредиту. Тем самым, подозреваемый причинил ущерб организации в размере 460 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый тогда являлся депутатом думы Кстова третьего созыва. Сейчас он депутат четвертого созыва.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы до четырех лет.