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Нижегородского депутата подозревают в трате денег жильцов домов
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Нижегородского депутата подозревают в трате денег жильцов домов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями возбуждено в отношении депутата думы Кстова Нижегородской области, которого подозревают в трате денег жильцов многоквартирных домов в то время, когда он также являлся директором управляющей компании, сообщило региональное СУСК РФ.
"В 2015 году подозреваемый, являясь руководителем крупной управляющей компании «Альфа», перечислял денежные средства, поступавшие за оплату ЖКУ от жителей многоквартирных домов Кстова, на цели, не связанные с деятельностью данной компании, а также для оплаты взносов по личному кредиту. Тем самым, подозреваемый причинил ущерб организации в размере 460 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый тогда являлся депутатом думы Кстова третьего созыва. Сейчас он депутат четвертого созыва.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы до четырех лет.
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