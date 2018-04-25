Депутата городской думы Кстова подозревают в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело возбуждено в отношении Владимира Байдукова, бывшего директора управляющей компании ООО «Альфа». По сообщению Следственного управления следственного комитета , Байдукова подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с января по июнь 2015 года подозреваемый перечислял денежные средства, поступавшие от жителей многоквартирных домов в счет оплаты коммунальных услуг на иные цели, связанные с деятельностью ООО «Альфа». Также деньгами жителей он оплачивал личный кредит. Таким образом, подозреваемый причинил ущерб ресурсоснабжающей организации на сумму около 460 тысяч рублей.

Сообщается, что Владимир Байдуков является депутатом городской Думы Кстова четвертого созыва. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, депутат Пильниского сельсовета подозревается в избиении полицейского.