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Омич пойдёт под суд за убийство двух косуль
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Шойгу выдвинул обвинение США

Омич пойдёт под суд за убийство двух косуль 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Оконешниковском районе Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной охоте.
Следствие установило, что 3 февраля текущего года мужчина убил двух косуль на территории зоологического заказника регионального значения «Лесостепной».
Браконьер причинил ущерб на сумму 240 тысяч рублей. Он возместил всю сумму, а также полностью признал свою вину. Дело рассмотрит Оконешниковский районный суд.
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