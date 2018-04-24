Омич пойдёт под суд за убийство двух косуль

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Оконешниковском районе Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной охоте.

Следствие установило, что 3 февраля текущего года мужчина убил двух косуль на территории зоологического заказника регионального значения «Лесостепной».

Браконьер причинил ущерб на сумму 240 тысяч рублей. Он возместил всю сумму, а также полностью признал свою вину. Дело рассмотрит Оконешниковский районный суд.