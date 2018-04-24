В Саратове задержан руководитель управляющих компаний, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Саратову задержан находившийся в федеральном розыске руководитель двух управляющих компаний, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Волжский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Факт противоправного деяния был выявлен в январе 2018 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области . По версии полицейских, в период с 2014 по 2017 годы должностные лица коммерческой организации, в состав которой входят две управляющие компании, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами на общую сумму свыше 30 000 000 рублей, собранными с жителей обслуживаемых многоквартирных домов за потребление услуг водоснабжения и теплоснабжения. Денежные средства переводились на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам. Еще одной подозреваемой — бухгалтеру организации — Волжским районным судом г. Саратова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.