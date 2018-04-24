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Жителя Богородского района будут судить за убийство гражданской жены
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Жителя Богородского района будут судить за убийство гражданской жены 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
46-летний житель Богородского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей гражданской супруги. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, ссора между сожителями, закончившаяся убийством, вспыхнула в начале декабря прошлого года во дворе дома в селе Оранки. Мужчина, обидевшись на оскорбления, которые в его адрес высказала 39-летняя гражданская жена, схватил нож и ранил ее в шею. После случившегося он сам вызвал скорую помощь. Однако, врачи оказались уже бессильны. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.
Свою вину мужчина признал в полном объеме, в настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, житель Сергачского района подозревается в убийстве жены и тещи.
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