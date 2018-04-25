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Житель Приморья убил брата по неосторожности
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Житель Приморья убил брата по неосторожности 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, 22 января 2018 года во дворе дома на улице Студенческая в поселке городского типа Пластун Тернейского района обвиняемый заготавливал дрова. Рядом с ним находился его брат. Обвиняемый не убедился в том, что потерпевший находится на безопасном месте и по неосторожности нанес ему один удар бензопилой в область шеи. Потерпевший получил несовместимую с жизнью травму и умер.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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