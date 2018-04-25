Житель Приморья убил брата по неосторожности

По версии следствия, 22 января 2018 года во дворе дома на улице Студенческая в поселке городского типа Пластун Тернейского района обвиняемый заготавливал дрова. Рядом с ним находился его брат. Обвиняемый не убедился в том, что потерпевший находится на безопасном месте и по неосторожности нанес ему один удар бензопилой в область шеи. Потерпевший получил несовместимую с жизнью травму и умер.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.