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Бывшего замначальника колонии осудили за взятку монитором
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Бывшего замначальника колонии осудили за взятку монитором 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках суд признал бывшего замначальника исправительной колонии № 38 виновным в получении взятки.
По версии следствия, в 2016 году сотрудник ГУФСИН получил от осуждённого взятку в виде монитора стоимостью 12 тысяч рублей. «Подарок» вручили за то, чтобы не оформляли факт попытки проноса осуждённым на территорию колонии мобильных телефонов.
Бывшего сотрудника колонии осудили по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)».
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 707 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишён права занимать руководящие в правоохранительных органах», — рассказали в березниковской прокуратуре.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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