Интернет-магазин предлагал новосибирцам шесть видов наркотиков

В полицию поступила информация о том, что в интернет-пространстве Новосибирска действует преступная группа, которая занимается распространением наркотиков. В июне 2017 года 21-летнего и 24-летнего подозреваемых задержали в Ленинском районе города.

Накануне задержания указанные лица оборудовали 60 «тайников» с наркотиками и психотропными веществами, впоследствии изъятыми сотрудники полиции. Кроме того, наркотики были найдены в принадлежащем одному из обвиняемых автомобиле.

Всего из незаконного оборота было изъято четыре вида наркотических средств синтетического происхождения, гашиш и психотропное вещество амфетамин общей массой почти

200 граммов

Расследование в отношении подозреваемых завершено и передано в Ленинский районный суд. Молодые люди обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ. «В отношении одного из фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — добавил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин