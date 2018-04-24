Ещё
Интернет-магазин предлагал новосибирцам шесть видов наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

Интернет-магазин предлагал новосибирцам шесть видов наркотиков 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В полицию поступила информация о том, что в интернет-пространстве Новосибирска действует преступная группа, которая занимается распространением наркотиков. В июне 2017 года 21-летнего и 24-летнего подозреваемых задержали в Ленинском районе города.
Накануне задержания указанные лица оборудовали 60 «тайников» с наркотиками и психотропными веществами, впоследствии изъятыми сотрудники полиции. Кроме того, наркотики были найдены в принадлежащем одному из обвиняемых автомобиле.
Всего из незаконного оборота было изъято четыре вида наркотических средств синтетического происхождения, гашиш и психотропное вещество амфетамин общей массой почти
200 граммов
Расследование в отношении подозреваемых завершено и передано в Ленинский районный суд. Молодые люди обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ. «В отношении одного из фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — добавил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
Наркотики опасны не только для самих наркоманов, но и окружающих их людей. В июле 2017 года подвыпивший мужчина искал тайник-закладку с наркотиком возле многоквартирного дома в Дзержинском районе Новосибирска. Местный житель сделал ему замечание, в ответ на что наркоман нанес ему два удара рапирой в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Начальник ГУ МВД по НСО Стерликов проверил Тогучин «Заминировавший» избирательный участок новосибирец понес наказание Порно с девочкой три года снимал пожилой житель Новосибирска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр365
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России375
Правительство Британии уличили во лжи21
«Это контрольный выстрел в голову»98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение