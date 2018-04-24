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Похитителя денег с банковской карты задержали в Нальчике
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Похитителя денег с банковской карты задержали в Нальчике 

АиФ Ставрополье 54 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кража с банковской карты раскрыта в Нальчике, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КБР.
Местный житель обратился в полицию Нальчика с заявлением о пропаже банковской карты и списании с неё денег. Оперативники выполнили свою работу и задержали подозреваемого — 28-летнего мужчину из посёлка Белая речка.
Ранее судимый молодой человек признался, что работал с потерпевшим и украл карту из его куртки. Поскольку владелец банковской карты написал на ней код доступа, похитить денежные средства было несложно. Таким образом, он обокрал своего коллегу на 6 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
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