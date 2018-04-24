Мошенники не дремлют. Виртуальный шопинг может быть опасен

На Ямале полицейские зарегистрировали очередной факт интернет-мошенничества.

На этот раз на уловки злоумышленников попалась жительница города Муравленко . На одном из сайтов она заказала вещи на сумму 11 тыс. рублей. Оплату доверчивая северянка перевела на банковский счет неизвестного лица. До настоящего времени товар ей так и не поступил. Возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что не следует переводить денежные средства неизвестным лицам. Прежде чем совершить покупку, необходимо убедиться в добросовестности продавца. Будьте предельно бдительными и внимательными.