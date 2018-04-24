Мошенники не дремлют. Виртуальный шопинг может быть опасен 

На Ямале полицейские зарегистрировали очередной факт интернет-мошенничества.
На этот раз на уловки злоумышленников попалась жительница города Муравленко. На одном из сайтов она заказала вещи на сумму 11 тыс. рублей. Оплату доверчивая северянка перевела на банковский счет неизвестного лица. До настоящего времени товар ей так и не поступил. Возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что не следует переводить денежные средства неизвестным лицам. Прежде чем совершить покупку, необходимо убедиться в добросовестности продавца. Будьте предельно бдительными и внимательными.