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Угрожал посадить на 15 суток: в Самаре подполковника полиции осудили за вымогательство взяток
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Угрожал посадить на 15 суток: в Самаре подполковника полиции осудили за вымогательство взяток 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре в законную силу вступил приговор, который вынесли подполковнику полиции. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.
В сентябре прошлого года к правоохранителям поступила информация, что 59-летний сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии занимается вымогательством денег у жителей Самары за перерегистрацию гражданского оружия. В случае несогласия подполковник якобы угрожал гражданам привлечением к административной ответственности.
— Позже эта информация подтвердилась. В сентябре 2017 года правоохранитель потребовал от жителя Самары 25 тысяч рублей. В обмен он пообещал не возбуждать дело за просроченные разрешения на хранение охотничьего и травматического оружия. Сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы сообщил мужчине, что иначе ему грозит крупный штраф и административный арест на 15 суток, — рассказал представитель УФСБ России по Самарской области.
В конце сентября прошлого года правоохранителя задержали с поличным при получении взятки в размере 16 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В феврале 2018 года его рассмотрел суд Железнодорожного района.
— Мужчину признали виновным в получении взятки. Ему назначили четыре года условно и штраф в размере 210 тысяч рублей. Также правоохранителя лишили права занимать определенные должности на государственной службе, — рассказал представитель ведомства.
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