Ростовчанина подозревают в размещении экстремистских материалов в соцсети

По версии следствия, подозреваемый размещал в одной из соцсетей аудио— и видеозаписи, возбуждающие национальную и социальную ненависть и вражду, а также унижающие людей по этническим и иным признакам.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).э Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.