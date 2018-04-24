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Ростовчанина подозревают в размещении экстремистских материалов в соцсети
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Ростовчанина подозревают в размещении экстремистских материалов в соцсети 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
27-летний житель. Ростова-на-Дону подозревается в размещении экстремистских материалов в соцсети, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, подозреваемый размещал в одной из соцсетей аудио— и видеозаписи, возбуждающие национальную и социальную ненависть и вражду, а также унижающие людей по этническим и иным признакам.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).э  Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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