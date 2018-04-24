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Афганистан освободил двух россиянок, подозреваемых в связях с террористам
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Афганистан освободил двух россиянок, подозреваемых в связях с террористам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДВЕ РОССИЯНКИ С ДЕТЬМИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ В АФГАНИСТАНЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТАМ, ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ТЮРЬМЫ И ВЕРНУЛИСЬ В РФ — ПОСОЛЬСТВО
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