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Главу сельсовета в Сокольском районе осудят за махинации с земельными участками
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Главу сельсовета в Сокольском районе осудят за махинации с земельными участками 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ранее районным надзорным ведомством было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
По версии предварительного следствия в 2009 году глава местного самоуправления внес в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы права на участок площадью 1512 кв.м получили третьи лица.
Он также изготовил фиктивные документы, которые послужили основанием для регистрации права собственности на земельный участок в территориальном отделе Управления Росреестра по Нижегородской области.
В результате действий мужчины, которому грозит до трех лет лишения свободы, государству был причинен ущерб в размере более 306 тысяч руб.
Ранее третьи лица, в пользу которых был отчужден земельный участок, привлечены к уголовной ответственности, и осуждены. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.
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