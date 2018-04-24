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Обыски и аресты: в Уфе задержали последователей свидетелей Иеговы
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Обыски и аресты: в Уфе задержали последователей свидетелей Иеговы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии и ряде других регионов: Мурманской области, Приморском крае и Ивановской области прошла волна прокатилась волна обысков. Оперативники проверили квартиры граждан, причастных к религиозной организации свидетели Иеговы.
— Четверых человек арестовали. В Уфе прошло восемь обысков, 32-летнего мужчину задержали и поместили в СИЗО до 2 июня, — рассказали представители организации свидетели Иеговы в России.
По словам последователей вероучения, к таким мерам силовики прибегают после решения Верховного суда о запрете и ликвидации всех юридических лиц свидетелей Иеговы в России. При этом само религиозное учение исповедовать власти не запрещают. Сейчас возмущенные горожане подготовили апелляцию в Верховный суд и планируют опротестовать законность обысков.
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