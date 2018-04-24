Обыски и аресты: в Уфе задержали последователей свидетелей Иеговы

— Четверых человек арестовали. В Уфе прошло восемь обысков, 32-летнего мужчину задержали и поместили в СИЗО до 2 июня, — рассказали представители организации свидетели Иеговы в России

По словам последователей вероучения, к таким мерам силовики прибегают после решения Верховного суда о запрете и ликвидации всех юридических лиц свидетелей Иеговы в России. При этом само религиозное учение исповедовать власти не запрещают. Сейчас возмущенные горожане подготовили апелляцию в Верховный суд и планируют опротестовать законность обысков.