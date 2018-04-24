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В Самаре задержаны мужчины, хранившие крупную партию героина
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В Самаре задержаны мужчины, хранившие крупную партию героина 

Волга Ньюс 1 час назад
Предполагаемый злоумышленник приехал на автомобиле к одному из домов, расположенных на ул. Ташкентской. Оперативники перекрыли движение мужчине служебным автотранспортом. Пытаясь скрыться от полицейских, подозреваемый допустил наезд на полицейского и столкнулся с легковым автомобилем, проезжавшим мимо.
После этого мужчина скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали в квартире его знакомого, расположенной в Железнодорожном районе Самары.
Полицейскими установлены еще два мужчины, совместно с которыми задержанный, предположительно, осуществлял сбыт наркотиков на территории Самарской области. Ими оказались также жители других регионов 32 и 29 лет. У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала своя функция по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денежных средств.
В ходе обыска у предполагаемых злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 67,12 гр героина. В настоящее время мужчины подозреваются в причастности к незаконному обороту около 500 граммов запрещенных веществ.
По данному факту в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые в организации сбыта запрещенных веществ взяты под стражу. Мера пресечения предполагаемому закладчику — подписка о невыезде.
В отношении 34-летнего подозреваемого СУ СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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