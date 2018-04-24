В Самаре задержаны мужчины, хранившие крупную партию героина

Предполагаемый злоумышленник приехал на автомобиле к одному из домов, расположенных на ул. Ташкентской. Оперативники перекрыли движение мужчине служебным автотранспортом. Пытаясь скрыться от полицейских, подозреваемый допустил наезд на полицейского и столкнулся с легковым автомобилем, проезжавшим мимо.

После этого мужчина скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали в квартире его знакомого, расположенной в Железнодорожном районе Самары

Полицейскими установлены еще два мужчины, совместно с которыми задержанный, предположительно, осуществлял сбыт наркотиков на территории Самарской области . Ими оказались также жители других регионов 32 и 29 лет. У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала своя функция по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денежных средств.

В ходе обыска у предполагаемых злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 67,12 гр героина. В настоящее время мужчины подозреваются в причастности к незаконному обороту около 500 граммов запрещенных веществ.

По данному факту в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые в организации сбыта запрещенных веществ взяты под стражу. Мера пресечения предполагаемому закладчику — подписка о невыезде.