В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж

Сотрудники оперативно-сыскного отдел

задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж имущества

из квартир жителей областного центра. Полицейскими проверяется

причастность задержанных к совершению порядка 10 эпизодов противоправной

деятельности.

18 апреля в полицию обратились несколько

местных жителей с заявлениями о том, что из их квартир, расположенных в различных районах города, неизвестные похитили ценные вещи. В ходе

комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий и ряда

следственных действий полицейские с поличным задержали предполагаемых

«домушников».

Как выяснилось, каждый из них выполнял

определенную функцию в процессе совершения преступления. Злоумышленники

заранее подбирали объект, осуществляли наблюдение, после чего определяли

способ проникновения в жилище. Используя специальные «отмычки», они проникали в квартиры граждан, откуда похищали денежные средства,

ювелирные изделия и другие материальные ценности. По местам фактического

проживания подозреваемых проведены обысковые мероприятия, в результате

которых обнаружены и изъяты в большом количестве различные

приспособлпения для вскрытия дверных замков.

В настоящий момент следственными органами

возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного

частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция данной статьи

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении трех местных жителей в возрасте от 29 до 44 лет, ранее неоднократно судимых за совершение

аналогичных имущественных преступлений, судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Граждан,

располагающими сведениями о криминальной деятельности указанных лиц,

просьба обращаться по телефону дежурной части: 8 (3952) 216805, 112, 02.