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В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж
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В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж 

Хот 56 минут назад
Фото: Хот
Сотрудники оперативно-сыскного отдел
уголовного розыска Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское»
задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж имущества
из квартир жителей областного центра. Полицейскими проверяется
причастность задержанных к совершению порядка 10 эпизодов противоправной
деятельности.
18 апреля в полицию обратились несколько
местных жителей с заявлениями о том, что из их квартир, расположенных в  различных районах города, неизвестные похитили ценные вещи. В ходе
комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий и ряда
следственных действий полицейские с поличным задержали предполагаемых
«домушников».
Как выяснилось, каждый из них выполнял
определенную функцию в процессе совершения преступления. Злоумышленники
заранее подбирали объект, осуществляли наблюдение, после чего определяли
способ проникновения в жилище. Используя специальные «отмычки», они  проникали в квартиры граждан, откуда похищали денежные средства,
ювелирные изделия и другие материальные ценности. По местам фактического
проживания подозреваемых проведены обысковые мероприятия, в результате
которых обнаружены и изъяты в большом количестве различные
приспособлпения для вскрытия дверных замков.
В настоящий момент следственными органами
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении трех местных жителей в  возрасте от 29 до 44 лет, ранее неоднократно судимых за совершение
аналогичных имущественных преступлений, судом избрана мера пресечения в  виде ареста.
Сотрудники полиции предполагают, что  задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Граждан,
располагающими сведениями о криминальной деятельности указанных лиц,
просьба обращаться по телефону дежурной части: 8 (3952) 216805, 112, 02.
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