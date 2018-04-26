В Иркутске полицейские провели серию обысков у подозреваемых в совершении мошенничеств в особо крупном размере 

В Иркутске следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по фактам мошенничеств фирмы, занимавшейся реализацией автотранспорта и недвижимости.
Потерпевшими стали более 70 граждан. Сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей.
В рамках возбуждённого следственными органами уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» проведено более 10 обысков у работников организации, изъята документация и цифровая техника, имеющая отношение к делу.
К настоящему времени расследование продолжается, устанавливаются иные обстоятельства совершения противоправных действий.
В ходе предварительного следствия правоохранительные органы примут меры для возмещения причинённого гражданам материального ущерба.