В Иркутске полицейские провели серию обысков у подозреваемых в совершении мошенничеств в особо крупном размере

Иркутске следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по фактам мошенничеств фирмы, занимавшейся реализацией автотранспорта и недвижимости. Потерпевшими стали более 70 граждан. Сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей. В рамках возбуждённого следственными органами уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» проведено более 10 обысков у работников организации, изъята документация и цифровая техника, имеющая отношение к делу. К настоящему времени расследование продолжается, устанавливаются иные обстоятельства совершения противоправных действий. В ходе предварительного следствия правоохранительные органы примут меры для возмещения причинённого гражданам материального ущерба.