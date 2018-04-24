Главный следователь Тосно встретится с гражданами 24 апреля

С 12:00 до 13:00 прием будет осуществляться в помещении 124 отделение полиции Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Никольское, улица Дачная, 5.

Напомним что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и т.д.