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Главный следователь Тосно встретится с гражданами 24 апреля
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Главный следователь Тосно встретится с гражданами 24 апреля 

Ivyborg.ru 1 час назад
Днем 24 апреля руководитель следственного отдела по городу Тосно следственного управления СК России по Ленинградской области проведет прием граждан.
С 12:00 до 13:00 прием будет осуществляться в помещении 124 отделение полиции Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Никольское, улица Дачная, 5.
Напомним что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и т.д.
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