В Орле поймали серийных автомобильных воров

Подозреваемые в краже аккумуляторов и имущества автомобилистов были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в начале апреля в дежурную часть полиции Железнодорожного района областного центра с заявлениями о краже обратились несколько владельцев транспортных средств.

В четырех случаях неизвестные похитили аккумуляторы, у одного из заявителей украли автомагнитолу и 3 тысячи рублей и ещё один автомобилист лишился магнитолы и усилителя. Сумма ущерба составила порядка 19 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что автомобили находились во дворах домов и не были оборудованы сигнализациями.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержали двух молодых людей, которые сознались в кражах.

Как выяснилось, подозреваемые выбирали машины не оборудованные сигнализацией и ночью с помощью отвертки открывали двери и капоты. Похищенные аккумуляторы они успели продать, а магнитолы хранили в гараже.

Возбуждены шесть уголовных дел по статье «Кража», которые объединены в одно производство. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. расследование уголовных дел продолжается.