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В Орле поймали серийных автомобильных воров
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В Орле поймали серийных автомобильных воров 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Подозреваемые в краже аккумуляторов и имущества автомобилистов были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в начале апреля в дежурную часть полиции Железнодорожного района областного центра с заявлениями о краже обратились несколько владельцев транспортных средств.
В четырех случаях неизвестные похитили аккумуляторы, у одного из заявителей украли автомагнитолу и 3 тысячи рублей и ещё один автомобилист лишился магнитолы и усилителя. Сумма ущерба составила порядка 19 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что автомобили находились во дворах домов и не были оборудованы сигнализациями.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержали двух молодых людей, которые сознались в кражах.
Как выяснилось, подозреваемые выбирали машины не оборудованные сигнализацией и ночью с помощью отвертки открывали двери и капоты. Похищенные аккумуляторы они успели продать, а магнитолы хранили в гараже.
Возбуждены шесть уголовных дел по статье «Кража», которые объединены в одно производство. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. расследование уголовных дел продолжается.
Сообщение В Орле поймали серийных автомобильных воров появились сначала на РИА 57.
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