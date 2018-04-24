В Самаре при задержании наркоделец сбил полицейского и таранил машину

В Самаре, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главк, получив информацию о возможной причастности трёх гостей региона к сбыту наркотических веществ, установили место, где один из наркодельцов будет делать «закладку».

Когда злоумышленник приехал на автомобиле к одному из домов, расположенных на улице Ташкентская, оперативники перекрыли ему движение служебной машиной. Пытаясь скрыться от полицейских, мужчина сбил полицейского, столкнулся с легковым автомобилем, проезжавшим мимо, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции установили местонахождение правонарушителя и задержали в квартире его знакомого, расположенной в Железнодорожном районе Самары.

Полицейскими установлены ещё два мужчины, совместно с которыми задержанный, предположительно, осуществлял сбыт наркотиков на территории Самарской области. Ими оказались тоже жители других регионов 28-ми и 32-х лет. Каждый из злоумышленников выполнял свою функцию по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денег.

В ходе обысков у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 67,12 грамма героина. В настоящее время мужчины подозреваются в причастности к незаконному обороту около 500 граммов запрещенных веществ. По данному факту в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Организаторы сбыта наркотиков арестованы, закладчик находится под подпиской о невыезде.