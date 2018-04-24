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У предпринимателя вымогали 1 млн рублей в счёт несуществующего долга
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У предпринимателя вымогали 1 млн рублей в счёт несуществующего долга 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Полицейские из уголовного розыска ГУ МВД по Московской области при поддержке бойцов Росгвардии СОБР «Булат» задержали 38-летнего уроженца Новосибирской области, подозреваемый в вымогательстве.
«Установлено, что злоумышленник, под угрозой применения насилия, требовал у 31-летнего предпринимателя денежные средства в сумме 1,3 миллиона рублей в счёт несуществующего долга», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подозреваемый был задержан полицейскими в одном из кафе в городе Красногорск при передаче части требуемой суммы. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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