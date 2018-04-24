По преступной схеме поставлялись лекарства в клинику Мешалкина

Как установило управление ФАС по региону, в период с января 2016 по август 2017 руководство двух фирм, поставляющих лекарства, заключило с клиникой устное соглашение по ограничению конкуренции. По условиям сговора, в аукционах, проводимых для создания видимости конкурентных торгов в электронной форме, был ограничен доступ другим компаниям.

Руководители двух фирм поделили между собой лоты, в итоге приняв участие в 437 аукционах «для своих». В результате общая сумма незаконного дохода составила более 576 миллионов рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

«В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Сотрудниками полиции в местах жительства подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний проводятся обыски, в ходе которых изымаются компьютерная техника и документация», — рассказал представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин

В сообщении ГУ МВД не говорится, о какой именно клинике идет речь. Однако известно, что в начале январе УФАС возбудило дело о картельном сговоре при поставке медикаментов в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина». Тогда речь шла о сговоре с ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра». Затем ​УФАС обвинило клинику Мешалкина в нарушении п.1 ч.1 ст.17 135-ФЗ «О защите конкуренции». В июле прошлого года стало известно, что главврач бюджетной поликлиники №26 устроил в медицинское учреждение женщину, обязанностью которой был уход за ребенком главврача по месту его проживания. В поликлинике женщина не появлялась. С октября 2009 года по ноябрь 2013 года медучреждение незаконно перечислило на банковскую карту няни главврача 1,1 миллиона рублей.