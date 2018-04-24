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Жительницу Магадана осудили за избиение женщины-полицейского
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Жительницу Магадана осудили за избиение женщины-полицейского 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летней жительницы Магадана. Ее признали виновной в избиении сотрудницы полиции.
Женщина попыталась помешать действиям полицейских по задержанию мужчины, совершившего административное правонарушение. Женщина — сотрудница ППС попросила подсудимую отойти в сторону. Однако последняя сбила рукой форменную шапку с головы полицейской, после чего нанесла ей удар кулаком в лицо.
Подсудимая свою вину признала частично, сообщает ИА MagadanMedia. Она заявили, что нанесла удар случайно.
В итоге женщина была осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ и оштрафована на 25 тысяч рублей.
На прошлой неделе Магаданский горсуд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.
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