Жительницу Магадана осудили за избиение женщины-полицейского

Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летней жительницы Магадана . Ее признали виновной в избиении сотрудницы полиции.

Женщина попыталась помешать действиям полицейских по задержанию мужчины, совершившего административное правонарушение. Женщина — сотрудница ППС попросила подсудимую отойти в сторону. Однако последняя сбила рукой форменную шапку с головы полицейской, после чего нанесла ей удар кулаком в лицо.

Подсудимая свою вину признала частично, сообщает ИА MagadanMedia. Она заявили, что нанесла удар случайно.

В итоге женщина была осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ и оштрафована на 25 тысяч рублей.

На прошлой неделе Магаданский горсуд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.