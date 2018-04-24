На Алтае охранника ЧОП обвиняют в организации похищения предпринимателя

45-летнего охранника ЧОП из Барнаула обвиняют в подстрекательстве и пособничество в приготовлении к похищению предпринимателя.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю , в апреле 2017 года у подозреваемого возникла идея похитить знакомого предпринимателя, чтобы получить за него выкуп в размере 1 млн долларов. Мужчина нашел исполнителя и рассказал ему, где живет жертва и по каким маршрутам передвигается.

О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю. Они инсценировали похищение и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина на протяжении нескольких лет пытался вымогать деньги у предпринимателя с помощью шантажа. А затем решился на более серьезное преступление. Уголовное дело направлено в суд.