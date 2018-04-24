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На Алтае охранника ЧОП обвиняют в организации похищения предпринимателя
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На Алтае охранника ЧОП обвиняют в организации похищения предпринимателя 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
45-летнего охранника ЧОП из Барнаула обвиняют в подстрекательстве и пособничество в приготовлении к похищению предпринимателя.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле 2017 года у подозреваемого возникла идея похитить знакомого предпринимателя, чтобы получить за него выкуп в размере 1 млн долларов. Мужчина нашел исполнителя и рассказал ему, где живет жертва и по каким маршрутам передвигается.
О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю. Они инсценировали похищение и задержали подозреваемого.
Выяснилось, что мужчина на протяжении нескольких лет пытался вымогать деньги у предпринимателя с помощью шантажа. А затем решился на более серьезное преступление. Уголовное дело направлено в суд.
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